Без морщин и с ограниченной мимикой: Стас Михайлов шокировал сеть изменениями во внешности

Стас Михайлов удивил сеть внешним видом / instagram.com/stas_mihailoff

Популярный российский певец Стас Михайлов шокировал сеть изменениями во внешности.

Артист, которому 27 апреля исполнилось 50 лет, 28 апреля дал концерт в Кремлевском дворце в честь своего юбилея, и привлек внимание поклонников заметными переменами на лице. Кожа певца стала более гладкой, исчезли морщины на лбу, из-за того, что брови были повыше, глаза стали более "открытыми", передает Super.ru.

Журналисты подозревают, что певец воспользовался услугами пластического хирурга, и сделал подтяжку лица.

Кроме того, мимика артиста была ограничена, эмоции на его лице проявлялись не так ярко, как до юбилея – улыбка выглядела натянутой, а когда он поднимал брови, лоб будто застывал на месте и не двигался.

Стас Михайлов на праздновании 50-летия (слева) и в 2017 году (справа) / instagram.com/stas_mihailoff

Мимика Стаса Михайлова стала заметно ограничена / instagram.com/stas_mihailoff

Стас Михайлов в 2017 году / instagram.com/stas_mihailoff

Стас Михайлов 28 апреля 2019 года / instagram.com/stas_mihailoff

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