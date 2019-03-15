"Зомби восстали!": Надежда Бабкина и Валерий Леонтьев ужаснули сеть совместным фото

Валерий Леонтьев шокировал сеть внешним видом / Фото: mk.ru

Знаменитый 69-летний певец Валерий Леонтьев заранее отметил в Кремлевском дворце свой юбилей – 19 марта артисту исполнится 70 лет.

Поздравить легенду российской эстрады пришли Николай Басков, Филипп Киркоров, а также 68-летняя артистка Надежда Бабкина, которая и показала фото с Леонтьевым на своей странице в Instagram.

"Побывала на концерте Валерия Леонтьева, пообщались с коллегами!", - подписала фото Бабкина.

Подписчиков Бабкиной ужаснул и ее внешний вид, и Леонтьева – их прозвали "жертвами пластики", и сравнили с зомби.

"Два ботоксных чучела уродцы. Дочего себя довели старые пердуны", "Два урода, жертвы пластики", "Ужас! Зомби восстали!", "У обоих одинаковая пластика и лица, куколки восстали", "Леонтьев как мумия", - писали юзеры.

Леонтьев, Бабкина ужаснули сеть своей внешностью / Instagram.com/ngbabkina

Ранее Валерий Леонтьев шокировал фанатов своей внешностью.