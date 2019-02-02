"Жертва дурного скальпеля": Валерий Леонтьев шокировал фанатов своей внешностью

Поклонники сперва не узнали певца.
Легендарный 69-летний певец Валерий Леонтьев удивил сеть своим внешним видом.
Фото с артистом на своей странице в Instagram поделился "поп-король" российской эстрады Филипп Киркоров.
На снимке в отеле Four Seasons в Майами запечатлены Киркоров, Игорь Крутой и Леонтьев. Последнего сперва не узнали поклонники: он позировал в черных штанах, свитере в тон, шапке и очках.
"Леонтьев здесь как замороженный робот", "Даааааа, Валерий Яковлевич сдал!", "Вот уже и дедушки, время бежит", "Леонтьев совсем уж жертва дурного скальпеля", "Какой же Леонтьев страшный!", - писали юзеры.
Финальный отпускной маямский вечер с лучшими друзьями! Дорогие мои, любимые Яковлевичи!❤️❤️❤️? Готовимся к юбилейному вечеру в честь 70-летия Валерия Леонтьева , уже скоро, уже 10 Марта, в Кремле, ну и 65-летний юбилей Маэстро Игоря Крутого не за горами,26 Октября - Грандиозный Концерт в Нью Йорке!
Отметим, пластический хирург рассказал, какие операции делал Валерий Леонтьев.
Ранее Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни.