"Жертва дурного скальпеля": Валерий Леонтьев шокировал фанатов своей внешностью

Валерий Леонтьев заметно постарел / Фото: mk.ru

Легендарный 69-летний певец Валерий Леонтьев удивил сеть своим внешним видом.

Фото с артистом на своей странице в Instagram поделился "поп-король" российской эстрады Филипп Киркоров.

На снимке в отеле Four Seasons в Майами запечатлены Киркоров, Игорь Крутой и Леонтьев. Последнего сперва не узнали поклонники: он позировал в черных штанах, свитере в тон, шапке и очках.

"Леонтьев здесь как замороженный робот", "Даааааа, Валерий Яковлевич сдал!", "Вот уже и дедушки, время бежит", "Леонтьев совсем уж жертва дурного скальпеля", "Какой же Леонтьев страшный!", - писали юзеры.

Отметим, пластический хирург рассказал, какие операции делал Валерий Леонтьев.

Ранее Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни.