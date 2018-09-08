"Врачи категорически запретили мне выходить на сцену": Леонтьев отменил концерты из-за болезни

Валерий Леонтьев отменил два выступления из-за болезни / Фото: mk.ru

Легендарный 69-летний певец Валерий Леонтьев отменил два концерта на "Новой волне" в Сочи из-за пневмонии.

Как сообщил артист на своей странице в Instagram, ему пришлось отказаться от выхода на сцену по рекомендации врачей.

"Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги", - написал обращение к поклонникам Леонтьев.

Отметим, что в июне этого года появились сообщения о том, что Леонтьев находится без сознания и его собираются госпитализировать и отправить в Москву.

Позже артист заявил, что информация о его госпитализации с концерта в Туле не соответствует действительности, по рекомендации врачей из-за скачка давления ему пришлось отменить концерт.

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