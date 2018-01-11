В Украине активисты потребовали запретить на радио песни Киркорова и Стаса Михайлова

Активисты общества "Просвіта" и всеукраинской сети "Свободные люди" потребовали от радиостанции "Русское радио – Украина" прекратить ставить в эфир песни десятков российских артистов, поддержавших аннексию Крыма, выступающих на полуострове, в "ЛНР" и "ДНР", а также посвящающих песни террористам.

Соответствующее открытое письмо к руководству радиогруппы "ТАВР-Медиа" было опубликовано в соцсети Facebook.

Активисты требуют прекратить транслировать на радио песни Юлии Савичевой, Владимира Преснякова-младшего, Филиппа Киркорова, Алексея Воробьева, Алены Высоцкой, Димы Билана, Александра Иванова и группы "Рондо", Леонида Агутина, Татьяны Овсиенко, Ираклия Пирцхалава, Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Алексея Кортнева, Евы Польной, Стаса Михайлова, Мити Фомина, Кати Лель, Кристины Орбакайте, Владимира Кузьмина, Авраама Руссо, Славы, Бьянки, Лолиты, Зары, Наргиз, Елены Темниковой, Данко, групп "Непара", "Смысловые галлюцинации", "Руки вверх", "Дискотека Авария", "Стрелки", "Пицца", "Иванушки International", "A'Studio", "Город-312", Iowa, Hi-Fi, "Чай вдвоем", Burito, "Градусы", "Фабрика".

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские музыканты объявили о неэффективности языковых квот на радио.