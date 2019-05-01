"Ему точно 47?": Джаред Лето поразил сеть идеальным торсом

Джаред Лето удивил сеть внешним видом / instagram.com/jaredleto

Американский актер, солист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето, которому в декабре исполнилось 47 лет, порадовал фанатов смелым видео.

На своей странице в Instagram знаменитость показал ролик, на котором продемонстрировал свой идеальный пресс без намека на типичный "спасательный круг" как у 50-летних мужчин, и подкачанные руки.

Ролик посмотрели около 3 миллионов юзеров, в комментариях фанаты удивляются нереально молодому виду артиста.

"О Боже, ему уже за 40, но ему позавидуют 20-летние парни", "Ох, если бы все 40-летние так выглядели!", "Вот это мужчина!", "Ему точно 47?", - писали юзеры.

Ранее Джаред Лето показал пикантное фото.