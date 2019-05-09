Ким Кардашьян в голубом латексном платье похвасталась осиной талией

Ким Кардашьян с мужем / instagram.com/kimkardashian

38-летняя королева Instagram Ким Кардашьян появилась на Met Gala 2019 в роскошных образах. На красной дорожке она позировала в "мокром" платье от французского модельера Thierry Mugler и произвела фурор. Ее наряд признали одним из самых эффектных. А вечером на афтепати она показала еще один яркий лук – также от своего давнего друга Тьерри Мюглера.

На вечеринку Ким Кардашьян пришла в ярко-голубом латексном мини-платье с глубоким вырезом, декорированном множеством кристаллов в форме капелек. Дополняли образ такого же оттенка сапоги и высокие перчатки. На голове у американской звезды красовался парик из кристаллов. Завершающий штрих – макияж и маникюр с блестками и в тон наряду. "Хрустальная Девушка "Кэмпа"! Еще одно творение Тьерри Мюглера!..", – написала Ким в Инстаграм.

Поклонники засыпали Ким Кардашьян множеством весьма лестных комментариев. Но много камней полетело в сторону мужа знаменитости – Канье Уэста.

Ты должна бросить Канье, - пишет blk_john_wayne.

Канье выглядит так, будто он просто твой охранник стоит там, - прокомментировала фото raychelmattman.

Что произошло с Канье? – поинтересовалась its_viri.

Отметим, что Канье Уэст, который сопровождал свою эпатажную супругу Ким на Met Gala 2019, явно был не в духе. Он проигнорировал дресс-код, выбрав весьма скромный наряд: черные брюки, ветровка, белая футболка и кроссовки. Практически весь вечер рэпер провел, стоя в стороне от всеобщего веселья.

Напомним, ранее американская звезда реалити-шоу, актриса Ким Кардашьян показала первую сольную обложку журнала американского Vogue – ранее звезда позировала для "Библии моды" с мужем Канье Уэстом.

Ранее Ким Кардашьян поддержала сестру сексуальным фото.