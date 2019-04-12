Мокрая Ким Кардашьян покрасовалась на обложке Vogue

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян показала первую сольную обложку журнала американского Vogue – ранее звезда позировала для "Библии моды" с мужем Канье Уэстом.

На удивление публики, светская львица отказалась оголяться для фото, и предстала в изысканных нарядах. На своей странице в Instagram Ким призналась, что для нее большая честь быть на обложке легендарного издания.

"Я помню, как будучи маленькой девочкой, каждый месяц я брала журнал у мамы и листала его, мечтая о своей обложке. Спасибо невероятной Анне Винтур за поддержку", - отметила Ким.

Автором обложки стал фотограф Майкл Янсон. На фото Ким предстает с мокрыми волосами в боди, изысканных платьях и с детьми.

Ранее Ким Кардашьян поддержала сестру сексуальным фото.