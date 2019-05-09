Наряженные в советскую военную форму дети Филиппа Киркорова порвали Сеть

Дети певца рассказали стих о ветеране войны.
Российский певец Филипп Киркоров в четверг, 9 мая — в День Победы, показал видео, на котором запечатлено, как с праздником поздравляли его дети Алла-Виктория и Мартин-Кристин, наряженные в военную форму советского образца.
Артист разместил видео на своей странице в Instagram, за час ролик собрал более 120 тысяч просмотров.
На ролике дети запечатлены на фоне памятника с гвоздиками, они по очереди зачитали отрывки из стиха Петра Давыдова ко Дню Победы — Помоги седому ветерану!
Дочь Киркорова рассказала:
"Забывать о прошлом — просто странно.
Благодарной памяти верны,
Хвалим постоянно ветеранов,
А реально помогать должны!"
Cын исполнителя продолжил:
"Ветеран войны проснулся рано —
Снова раны старые болят.
Помоги седому ветерану —
За тебя сражался он в боях…".
Напомним, 9 мая в России отмечают победу Красной армии и советского народа над нацистской Германией, а в Украине в этот день отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в столицы РФ Москве отменили часть военного парада ко Дню Победы.