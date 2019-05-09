Наряженные в советскую военную форму дети Филиппа Киркорова порвали Сеть

Дети Филиппа Киркорова рассказали стих ко Дню Победы в советской военной форме / instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров в четверг, 9 мая — в День Победы, показал видео, на котором запечатлено, как с праздником поздравляли его дети Алла-Виктория и Мартин-Кристин, наряженные в военную форму советского образца.

Артист разместил видео на своей странице в Instagram, за час ролик собрал более 120 тысяч просмотров.

На ролике дети запечатлены на фоне памятника с гвоздиками, они по очереди зачитали отрывки из стиха Петра Давыдова ко Дню Победы — Помоги седому ветерану!

Дочь Киркорова рассказала:

"Забывать о прошлом — просто странно.

Благодарной памяти верны,

Хвалим постоянно ветеранов,

А реально помогать должны!"

Cын исполнителя продолжил:

"Ветеран войны проснулся рано —

Снова раны старые болят.

Помоги седому ветерану —

За тебя сражался он в боях…".

Напомним, 9 мая в России отмечают победу Красной армии и советского народа над нацистской Германией, а в Украине в этот день отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в столицы РФ Москве отменили часть военного парада ко Дню Победы.