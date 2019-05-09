В Москве отменили часть военного парада ко Дню Победы: названа причина

В Москве отменена часть парада Победы / Reuters

В четверг, 9 мая, в День Победы в столице Российской Федерации Москве отменили воздушную часть парада Победы.

В Москве на Красной площади проходит военный парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, его воздушная часть отменена из-за плохих погодных условий, сообщил Первый канал.

Над Москвой в рамках парада должны были пролететь 74 воздушных судна — их число соответствует количеству лет со дня победы в войне, пишет Интерфакс.

В военном параде задействованы 13 тысяч человек и разная военная техника, его принял министр обороны России Сергей Шойгу. Парадом командовал главнокомандующий Сухопутными войсками страны Олег Салюков.Читайте такжеУместно ли считать 9 мая Днем Победы

Напомним, 9 мая в РФ отмечают победу Красной армии и советского народа над нацистской Германией, а в Украине в этот день отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.