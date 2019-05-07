Парад на День Победы 2019: чем Кремль собрался поражать мир, появились фото и видео

7 мая 2019, 14:15

В 2019 году мир отмечает победу над фашистской Германией в 74-й раз.

Парад на День Победы 2019: чем Кремль собрался поражать мир / Reuters

7 мая в Москве состоялась генеральная репетиция парада на 9 мая 2019.

В День Победы на парад на Красной площади в Москве выйдут 13 тысяч военных, 130 единиц техники, 74 самолета и вертолета.

При этом участниками парада в Москве станут подразделения военнослужащих-женщин, которые представляют Московский университет МВД России, Военную академию Воздушно-космической обороны им. маршала Жукова и кадетский корпус Следственного комитета РФ.

Читайте также8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 годаЧто касается воздушной авиатехники, то зрители уже увидели модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МСМ, истребители пятого поколения Су-57 и истребители Миг-31к с гиперзвуковыми ракетами Кинжал, бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Су-34, военно-транспортные самолеты Ил-76, фронтовые истребители Су-24, истребители-перехватчики Миг-31 и легкие истребители Миг-29.

Из боевой техники в репетиции принимали участие боевые машины десанта БМД-4М, бронеавтомобили Тигр, боевые машины пехоты БМП-3, защищенные автомобили Тайфун, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, танки Т-72Б3, самоходные гаубицы Мста-С, ЗРПК Панцирь-С1, зенитные ракетные комплексы Тор-М2 и Бук-М2 и т.д.

В 2019 году мир отмечает победу над фашистской Германией в 74-й раз. Ранее в Крыму оккупанты устроили репетиции парадов к 9 Мая. На подконтрольном РФ полуострове в одной из репетиций парада к 9 мая были задействованы "юнармейцы".

Парад к 9 Мая: фото

  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters
  • Парад на День Победы в Москве - репетиция Reuters

Парад к 9 Мая: видео

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Москва 9 мая репетиция Парад Победы
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