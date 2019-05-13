"Просто разрыв сердца!": Maruv покорила сеть смелой фотосессией

Победительница украинского нацотбора на Евровидение 2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, снялась в горячей фотосессии для российского журнала ОК!.

На своей странице в Instagram Анна Корсун показала снимки с фотосессии, которые собрали более 35 тысяч лайков.

Певица примерила для фото несколько образов: покрасовалась фигурой в черном платье и элегантными прозрачными перчатками, показала стройные ноги в мини-платье и ботфортах, и позировала без нижнего белья в тренче.

Поклонники пришли в восторг от такой фотосессии, расхвалив певицу.

"Шикарна! Ноги просто разрыв сердца!", - написал rusyapetru444.

"Вау, очень женственно, нежно, но в то же время сексуально", - считает _darya_morgan_.

"Ключицы Марув как отдельный вид холодного оружия", - отметила nastia.korolyshy.

Ранее Главред разузнал, почему Maruv не едет на песенный конкурс Евровидение 2019.