10 фактов к 10-летию триумфальной победы Александра Рыбака на Евровидении

Александр Рыбак / Фото: Master Management

16 мая - одна из значимых дат в биографии музыканта, певца, автора песен и виртуозного скрипача Александра Рыбака. Именно в этот день, в 2019 году исполняется ровно 10 лет с момента победы Александра Рыбака на песенном конкурсе Евровидение-2009. Его невероятный хит Fairytale (Сказка) покорил миллионы людей по всему миру. Тогда певец установил новый рекорд в истории Евровидения - получив по результатам голосования 387 баллов.

В честь 10-летнего юбилея Главред решил рассказать 10 интересных фактов о победе Александра Рыбака на Евровидении.

1. Выступая с песней Fairytale, еще в национальном норвежском отборе на Евровидение-2009 Рыбак получил беспрецедентные 700 000 голосов зрителей. А уже на главной сцене Евровидения певец установил сразу несколько новых рекордов конкурса, навсегда вписав свое имя в историю Eurovision.

2. Первый альбом с одноименным названием его хита Fairytale вышел через месяц после победы на Евровидении. Из множества вариантов русского текста песни Fairytale (Сказка) Александр выбрал стихи своей поклонницы, несмотря на то, что на авторство претендовали многие именитые авторы. Поклонники Александра Рыбака по всей Европе выстраивались в очереди в музыкальных магазинах, чтобы приобрести диски и получить заветный автограф артиста. Рыбак за эти 10 лет успел снять более 20 клипов, записать несколько альбомов.

3. Гастрольный график Александра Рыбака, начиная с 2009 года, всегда расписан наперед, как минимум на полгода. Артист успел выступить на всех континентах. Рыбака приглашают в качестве почетного гостя в национальные отборочные туры разных стран, а также как специального гостя на сам конкурс Евровидение. В репертуаре певца песни на английском, норвежском, русском, белорусском, шведском и других языках.

4. Александр Рыбак был приглашен выступить на концерте посвященном Нобелевской Премии Мира, где состоялась его встреча с Бараком Обамой и его кумиром детства - Уилл Смитом.

5. Александр Рыбак озвучил главного героя во всех трех частях норвежской версии мультика Как приручить дракона. А в начале 2014 года написал и исполнил саундтрек для мультфильма Как приручить дракона - 2, который вышел более, чем в 80 странах по всему миру. Музыкант сотрудничает с мировыми киностудиями и компаниями по написанию саундтреков.

6. Александр Рыбак много времени уделяет мастер-классам и выступлениям с талантливыми детьми, музыкальными школами. Музыкант называет своей миссией поделиться опытом и вдохновить новое поколение к достижению целей.

7. Рыбак любит творческие эксперименты. Так, он предложил идею сделать попурри из победных песен Евровидения разных лет. И в мае 2012 года эту идею поддержали организаторы конкурса Евровидение в Баку, где собрали сразу несколько победителей для эксклюзивного номера.

Кроме того Рыбак регулярно делает свои кавер-версии на песни участников Евровидения, которые ему приходятся по душе. Так он для себя отметил своих фаворитов конкурса и сделал кавера на песню Джамалы (2016), а через год - на песню Сальводора Собрала (2017), которые в итоге и стали победителями Евровидения.

8. В 2017 году Рыбак выпустил полностью придуманную им историю Тролль, как книгу и музыкальную историю, которая сразу была переведена на несколько языков. Сейчас Александр работает над постановкой театрального мюзикла основанного на его книге Trolle (Тролль). Премьера запланирована в Норвегии на Рождество.

9. В 2018 году Александр Рыбак вновь представляет Норвегию на конкурсе Евровидение. Артист исполнил песню собственного сочинения That’s How You Write A Song, которая рассказывает о вере в себя и свои силы. Так как за все годы Рыбак получил сотни тысяч писем от детей, подростков и родителей с вопросами о том, как ребенку привить любовь к музыке или как написать самому песню, где искать вдохновение. И именно с ответом на все эти вопросы Александр Рыбак выступил на Евровидении в Португалии.

10. Александр, на 10-летие своей победы презентовал любовную балладу I’m Still Here и видеоклип на нее, посвятив сингл поклонникам. Спустя 10 лет аудитория исполнителя насчитывает более сотни миллионов людей по всему миру. Рыбак активно ведет свои соц.сети и общается со своими поклонниками.

В этом году, 18 мая в прямом эфире финала 64-го песенного конкурса Евровидение 2019 Александр будет объявлять баллы от Норвегии.

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