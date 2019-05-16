Ровно 15 лет назад Руслана победила на Евровидении: 15 интересных фактов о триумфе Украины

Руслана на Евровидении 2004 / Пресс-служба

В ночь на 16 мая в Стамбуле стало известно имя победителя 49-го песенного конкурса Евровидение 2004. Украина, которая участвовала в конкурсе лишь второй раз, триумфально завоевала первое место - певица Руслана Лыжичко с песней Wild Dances набрала 280 баллов.

Певица вспомнила, какие эмоции ее охватывали во время победы.

"В этот день, ровно 15 лет назад, мы впервые победили на Евровидении в Стамбуле! Это был прорыв моей страны, это был прорыв энергии и драйва Украины! Это образ Украины – экзотичной, драйвовой, энергичной, уникальной, оригинальной страны, о которой еще мало знали – остался и на сегодняшний день во всем мире. Я никогда не забуду то мгновение, когда прозвучало The winner is Ukraine. Самые крутые слова за всю мою жизнь! Спасибо всей команде, без вас это было бы невозможным!", - поделилась эмоциями певица.

Главред предлагает вам узнать 15 интересных фактов о победе Русланы на Евровидении 2004.

1. В 2004 году всего второй раз Украина принимала участие в конкурсе Евровидение. Руслана представляла страну с песней Wild Dances и Украина впервые получила победу на международном песенном конкурсе Евровидение.

2. Руслана в Турции установила рекорд по количеству баллов - 280. Это рекордное количество баллов на тот момент, за все 49 лет существования конкурса.

3. За выступление Русланы на Евровидении-2004 все страны-участники дали певице баллы, кроме Швейцарии.

4. Музыку к победной песне Wild Dances (Дикие танцы) написала сама певица, вдохновившись музыкальными традициями гуцулов. Слова к песне Wild Dances написали совместно Александр Ксенофонтов, Джемми Махер, Фейней, Шерена Дугани, при участии Русланы.

5. В Стамбуле, во время пресс-конференций, Руслана сама играла на трембите и учила журналистов и всех присутствующих играть на уникальном украинском инструменте.

6. Во время одной из репетиций Русланы случился конфуз: певица с балетом так энергично танцевали, что разбили сцену из сверхпрочного стекла, в которую было вмонтировано множество экранов. Организаторам пришлось на несколько часов остановить репетиции участников, чтобы отремонтировать главную сцену.

Руслана на сцене Евровидения-2004 / Пресс-служба

7. Одновременно с наградой Евровидения, Руслана получила специальную награду от прессы, по итогам голосования. Песня Wild Dances была признана Лучшей песней Евровидения.

8. За песню Wild Dances Руслана получила около 20 золотых и платиновых дисков по всему миру.

9. После победы Руслане в мае 2004 вручили звание Народной артистки Украины.

10. Руслана получила в Лас-Вегасе награду World Music Awards за наибольшее количество проданных альбомов Wild Dances в мире.

11. После Евровидения Руслана получила звание Посла доброй воли ООН международной организации UNICEF в Украине.

12. В мае 2005, в рамках проведения в Украине песенного конкурса Евровидение-2005 Руслана как победитель 2004 года инициировала большой благотворительный концерт в центре столицы. По приглашению Русланы выступили конкурсанты Евровидения-2005 из 7 стран, а сам концерт транслировался на каналах 9 стран Европы.

13. Песня Русланы Wild Dances стала частью компьютерной игры GTA4.

14. За 15 лет с момента победы на Евровидении, Руслана была гостей и членом жюри национальных отборов на Евровидение: Мальты, Латвии, Андорры, Кипра, Словении, Турции, Швеции, Израиля, Британии, Германии, Азербайджана, Болгарии, Польши, Греции, Румынии, Белоруссии и др. Руслана стала звездным судьей украинского отбора на Евровидение 2016. Во время отбора и самого конкурса певица активно поддерживала Джамалу, изначально прогнозируя победу Украине на конкурсе второй раз.

15. Руслана была хедлайнером Евровидения-2017 в Украине. На сцене конкурса певица представила новую песню It`s Magical, написанную специально для этого события.

За эти годы Руслана представила свое концертное шоу более, чем в 40 странах мира на всех континентах.

Руслана победила на Евровидении 2004 / Пресс-служба

Сейчас артистка является Амбассадором Возобновляемой энергии в мире, и она объявила о старте международного проекта Місія "Go 100% Renewable Energy!".

"Поверьте, мы сделаем еще ни одну победу, и, поверьте, за это время мы хорошо накачали мышцы! Мы готовимся к очень большому международному проекту Місія "Go 100% Renewable Energy!". В Париже было проанонсировано событие RenewDay, которое мы готовим в Боне 22 июня! Мы основали День Чистой Энергии мира! Разве это не круто?", - призналась Руслана.

Ранее стало известно, почему Украина не едет на песенный конкурс.

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