Руслана устроила в Зоне отчуждения арт-перформанс Чернобыль RE:start

Руслана устроила арт-перформанс в Чернобыле / Пресс-служба

В Чернобыле состоялся масштабный авторский проект Чернобыль RE:start певицы и Амбассадора Возобновляемой энергии в мире - Русланы.

Арт-перформанс посвящен годовщине крупнейшей техногенной катастрофы в мире - аварии на Чернобыльской АЭС, аварии, которая заставила мир усвоить этот трагический урок и дала мощный толчок для развития чистой энергии в мире.

Чернобыль RE:start - это художественный взгляд на трагическую страницу не только нашей страны, но и всего мира, память и осознание последствий которой имеют должны стать мотивацией для развития возобновляемой энергетики.

Руслана от имени всего народа Украины возложила цветы у мемориала Звезда Полынь в знак благодарности ликвидаторам аварии. Кроме певицы, в акции Чернобыль RE:start приняли участие ведущие украинские деятели в отрасли чистой энергии.

Руслана возложила цветы к мемориалу / Пресс-служба

Зрители и гости арт-перформанса собрались на площади возле Трубящего ангела - символического монумента, который означает две противоположные по своей сути вещи - надежду на лучшее и наказание за грехи. Присутствующие почтили память ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС минутой молчания.

Арт-перформанс Чернобиль RE:start начался на аллее брошенных сел, по обе стороны которого установлены 162 таблички из названий эвакуированных населенных пунктов - сел, что стали призраками.

Руслана появилась одетая в золотой плащ, который так символично напоминал солнечный свет и ветер, из которых производится современная чистая энергия. Певица направилась к солнечным часам по так называемой аллее памяти. Неподалеку от Трубящего ангела, вокруг солнечных часов, выложенных свечами, собрались "тени" тех, чьи жизни унесла страшная Чернобыльская катастрофа.

Руслана устроила арт-перформанс к 33-летию Чернобыльской трагедии / Пресс-служба

К акции также присоединились местные жители и работники Чернобыля, которые после завершения перформанса еще долго не хотели отпускать Руслану и расспрашивали ее о возобновляемой энергии.

"Стоя сейчас здесь, я осознаю, что 33 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла ужасная энергетическая и экологическая катастрофа. Все поняли, чего стоит нам эта энергия. Мы заплатили за нее такую цену, что просто не имеем права не сделать выводов. Мы знаем, что мир должен переходить на чистую энергию, что люди хотят жить в совершенно другом будущем. Каждый человек хочет быть чистым, жить на чистой планете, дать чистое будущее своим детям. Эта акция - это своеобразный призыв и поддержка тех мировых движений, которые активно распространяют чистую энергию среди людей. И это только начало!", - рассказала Руслана со сцены.

Общественное объединение Global 100% RE Ukraine начало двухлетний проект Sunrise of Renewable Energy, целью которого является внедрение возобновляемой энергетики в Украине. Одним из шагов и стал арт-перформанс Чернобыль RE: start, который в ближайшее время получит логическое продолжение в последующих мероприятиях.

Ранее певица Руслана рассказала, как спасти планету.