"Вопрос независимости и достоинства каждого человека": певица Руслана рассказала, как спасти планету

15 марта 2019, 19:59

Руслана поддержала международною акцию школьников #FridaysForFuturе.

  • Руслана призвала к переходу на возобновляемую энергию Пресс-служба Русланы
  • Руслана призвала к переходу на возобновляемую энергию Пресс-служба Русланы
  • Руслана призвала к переходу на возобновляемую энергию Пресс-служба Русланы
  • Руслана призвала к переходу на возобновляемую энергию Пресс-служба Русланы
  • Руслана призвала к переходу на возобновляемую энергию Пресс-служба Русланы
  • Руслана призвала к переходу на возобновляемую энергию Пресс-служба Русланы
  • Руслана призвала к переходу на возобновляемую энергию Пресс-служба Русланы

Молодежь более чем в 100 странах мира вышла на демонстрацию за будущее Земли. Они глубоко убеждены, что изменения климата уничтожают Землю, а вместе с тем ставят под угрозу их будущее.

Руслана как амбассадор возобновляемой энергии в мире и генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации, член исполнительного комитета платформы Global 100% RE Стефан Гзаенгер выступили с общим обращением в поддержку движения за спасение планеты. Они объявили о старте миссии"Go 100% Renewable" и тематическом дне в поддержку возобновляемой энергии, который состоится в начале лета.

В частности, в обращении говорится о следующем:

Читайте также"Отказ - это шаг назад": Руслана эмоционально высказалась о решении НОТУ не ехать на Евровидение"В то время как в течение последних десятилетий ископаемое топливо было главной движущей силой человеческого развития, сегодня мы знаем, что его использование является наибольшим риском и угрозой для будущего человечества, в частности, для молодого поколения. Тем не менее, сегодня у нас есть уникальная возможность перейти на стиль жизни, который больше не базируется на опасной энергии с ископаемых источников или атомной энергетике, а в основе которого – неисчерпаемая возобновляемая энергия.

Молодежь, вышедшая сегодня на протест, осознает, что мы на пороге зарождения новой культуры, в основе которой возобновляемая энергия. Их протест обусловлен необходимостью ускорения этого перехода на эту новую культуру.

Они знают, что будущее на возобновляемой энергии возможно, но этот переход сдерживается старой энергетической системой, которая больше обеспокоена своими доходами, нежели будущим наших детей.

Мы выражаем свою поддержку и глубокое уважение всем организаторам и участникам движения #FridaysForFuturе и призываем все поколения объединиться и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее достичь уровня 100% возобновляемой энергии во всем мире.

Читайте такжеРуслана в Новый год отыграла многочасовой концерт на чистой солнечной энергииПереход общества на 100% возобновляемых источников энергии – это не только вопрос, касающийся сохранения планеты. Это также вопрос индивидуальной независимости и достоинства каждого человека.

Для того чтобы объединить миллионы людей, которые хотят работать вместе с нами над будущим на чистой энергии, мы в начале лета организуем специальный тематический день. Мы пригласим защитников климата, сторонников возобновляемой энергии, представителей искусства, общественных деятелей и каждого, кто хочет стать частью движения # go100re и следовать навстречу #renewablefuture".

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Руслана Руслана Лыжичко альтернативная энергетика
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