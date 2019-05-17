LOVE IT ритм: главная музыкальная премьера года от Monatik

Монатик презентовал новый альбом / Пресс-служба

Открывая череду громких релизов синглов с начала прошлого года, Monatik заявил о выходе третьего сольного альбома LOVE IT ритм. Презентация состоялась одновременно на всех цифровых площадках накануне масштабного Stadium Show, которое запланировано 1 июня на НСК Олимпийский.

С момента выхода предыдущего альбома, мультиартист непрерывно работал над созданием нового музыкального материала. Установленная планка качества Звучит была столь высоко оценена профессиональными коллегами и миллионами поклонников по всему миру, что выход каждого нового трека становился событием.

LOVE IT ритм наполнен 20 треками, а также INTRO и OUTRO частями. Начиная с презентационного INTRO, артист погружает слушателя в историю, которую тот с ним проживает на одном дыхании. С каждым последующим треком, интерпретация абсолютного свежего музыкального виденья артиста становится бесконечно откровенной и искренней.За личностью Monatik уверенно закрепился образ музыкального гения, который ведет танцевальную поп-музыку в своем, абсолютно новом направлении, задает ей особый ритм. Музыкальный ряд LOVE IT ритм - это путь артиста с самого начала, обшитый аномальным количеством, спрятанных в слоях, музыкальных "хуков".

В составе лонгплея LOVE IT ритм есть несколько анонсированных ранее бенгеров, четыре дуэта с артистками, которые представляют собой срез современного украинского шоу-бизнеса (классицизм - Нина Матвиенко, принцесса поп-музыки - Надя Дорофеева, хип-хоп "пушка" - Alyona Alyona и неограненный талант, пробивающийся к свету - Lida Lee).

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