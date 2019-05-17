Киркоров / instagram.com/fkirkorov

Популярный российский певец Филипп Киркоров может стать президентом Евровидения, если после выборов в Европарламент 25 мая мандаты получит латвийская партия "Новое согласие".

Стало известно, что эта партия официально выдвинула на пост главы международного песенного конкурса кандидатуру россиянина Вадима Манукяна - члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ. А тот, в свою очередь, уже пообещал уступить пост Филиппу Киркророву, пишут российские СМИ.

Свою лепту внесла и скандальная украинская певица Ани Лорак. Она вдруг заявила о том, что Киркоров "идеально" подошел бы на должность президента Евровидения.

Манукян прокомментировал эти слова Ани Лорак о Киркорове.

"С первого дня моего выдвижения я говорю о том, что вижу своим заместителем только Филиппа Киркорова, так как именно этот человек для меня является символом Евровидения не только в России, но и в мире", - заявил он журналистам Дни.ру.

При этом Манукян готов "ради общего дела" уступить пост президента Евровидения Киркорову, если его кандидатуру утвердят после 25 мая.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, как у Филиппа Киркорова сложится карьера и личная жизнь.