"Бардак": Сердючка раскритиковала организацию Евровидения в Израиле

Сердючка недовольна организацией Евровидения / Фото: Instagram/v_serduchka

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, негативно отозвался об организации Евровидения, которое в эти дни проходит в столице Израиля Тель-Авиве.

"Стараюсь не раздражаться. Знаете, бардак везде одинаковый, просто на других языках. В данном случае – на иврите. Поэтому всегда стараешься сдерживаться, не нервничать. Ты же понимаешь, что может быть хорошо, но почему-то не всегда на сто процентов выходит", - цитирует шоумена Комсомольская правда.

Певец высказал мнение, что звездным гостям организаторы уделяют гораздо меньше внимания, нежели конкурсантам. Речь идет, как о трансфере, так и о подготовке к выступлению.

Читайте такжеЕвровидение-2019: Верка Сердючка погуляла с "мамой" по Тель-Авиву"Понимаю, что большая загруженность, все заняты, мы не конкурсанты, а гости, но все-таки можно все построить четко – так, чтобы человек отвечал за свой определенный вопрос. Все! Чтобы мы никого не просили, не дергали, что должна приехать машина, чтобы мы не опаздывали на какие-то мероприятия", - поделился подробностями Данилко.

Артист заявил, что его часто просят примерить звезду, которая является главным атрибутом образа Сердючки. Это раздражает Данилко, поскольку в жарком Израиле такой реквизит постоянно носить довольно непросто.

"Им кажется, звезда на голове – это легко, они не понимают, что этого персонажа играет живой человек. Так же, как и Инна – маму Сердючки. Выступать в таких костюмах, как мы с Инной, с накладными животами или грудью очень тяжело. Тем более в Израиле, где стоит жара", - добавил артист.

Напомним, перерыве между работой Сердючка со своей сценической "мамой" развлекались на съемочной площадке.