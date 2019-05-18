Сердючка "блеснула" пятой точкой на сцене Евровидения-2019

Верка Сердючка

Эпатажная украинская звезда Верка Сердючка, показала ягодицы, во время репетиции своего выступления на Евровидении-2019.

Отметим, что во время выходки под одеждой Сердючки все же оказались колготки.

"Неожиданно для всех, Верка, исполняющая песню прошлогодней победительницы Нетты, взяла и оголила свои формы на сцене. Благо, под нарядом Сердючки имелись колготки. Покажут ли в эфире стриптиз украинской артистки — пока неизвестно", - отмечает Super.ru.

Напомним, ердючка раскритиковала организацию Евровидения-2019.

Ранее, в перерыве между работой, Сердючка со своей сценической "мамой" развлекались на съемочной площадке.