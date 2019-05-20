"Самые красивые": первая леди Елена Зеленская презентовала свою страничку в Instagram

Первая леди Елена Зеленская 20 мая презентовала свою страничку в Instagram.

Всего за четыре часа у страницы появилось более 100 тысяч подписчиков.

Первыми фото, которые выложила на своей странице Елена, стали снимки с инаугурации ее супруга Владимира Зеленского. Фотографии набрали уже десятки тысяч лайков.

Под снимками люди желают президентской чете сил и удачи в работе на благо Украины. И отмечают, что такой красивой президентской пары в нашей стране еще не было.

Напомним, во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде Зеленский потребовал от Рады уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Читайте такжеИнаугурация Зеленского: самые яркие цитаты и полный текст речиПомимо этого он призвал парламент принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс, открытые списки на выборы.

Также он объявил о роспуске Рады и досрочных выборах.