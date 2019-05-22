"Можно пересматривать вечно": Джамала удивила клипом на песню Solo

Джамала показала в клипе психологию человека / Фото: Instagram/jamalajaaa

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала в своем новом клипе Solo продемонстрировала замкнутость человека в современном мире.

Режиссурой непростого психологического клипа занималась Анна Бурячкова. Видео обнародовано в YouTube.

Для съемок авторы избрали весьма оригинальное место – столичный дворец графини Уваровой. Поэтому фоном стали роскошные комнаты, украшенные старинной лепниной. Режиссер стремилась показать пространство, в котором человек скрывается от реальности.

"Идея видео очень созвучна темам, которые я затрагиваю в своих песнях. Прозрачный куб как символ хрустального замка, в котором мы прячемся от реальности и других людей, внутренний поиск героини, выраженный в трех разных образах", - отметила Джамала.

Читайте также"На мужа похож": Джамала впервые показала лицо маленького сынаПевица призналась, что концепция ей изначально очень понравилась, однако съемки были сложными. Исполнительница большую часть времени на съемках провела в закрытом стеклянном кубе, где не было доступа к свежему воздуху. Джамала утверждает, что все танцы в клипе не были отрепетированы, она импровизировала непосредственно в съемочном процессе.

"На это можно смотреть вечно, это можно слушать всегда! Спасибо за такой качественный продукт, который проникает в мозг и сидит там", "Я буду пересматривать это вечно", "Нереально крутая видеоработа. Давайте, Джа, почаще импровизировать на площадке и будем получать вот такие шедевры", "Клип полностью подходит песне, образы интересные, что-то новое, модное", "Очень красивые образы, причем все по-своему, и одежда, и прически, явные улучшения с предыдущими выступлениями и клипами, которые я видел", - написали поклонники Джамалы в комментариях.

Напомним, Джамала недавно представила зрителям свой новый трек Solo, и он за считанные дни занял лидирующую позицию в топ-10 хит-парадов Британии.