Новый хит Джамалы Solo попал в топы британских чартов

Джамала новой песней покорила Европу / Фото: Facebook/Джамала

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала недавно представила зрителям свой новый трек Solo, и он за считанные дни занял лидирующую позицию в топ-10 хит-парадов Британии.

"Solo сразу в двух чартах Британии", - поделилась исполнительница с поклонниками радостью в Instagram.

Новая композиция Solo на английском языке оказалась на седьмом месте в чарте Upfront Club 30 и на восьмом – в музыкальном хит-параде Commercial Pop Top 30.

Джамала сообщила, что в мае на уже ставший популярным в Европе сингл выйдет клип. Поклонники в комментариях поздравили исполнительницу и традиционно высказывали восхищение ее талантом.

"То ли еще будет! Вы самая-самая!", "Поздравляю. Вы наша Гордость!", "Класс! Отличная новость! Поздравляю!", "Wow! Super! Поздравляю!", "Вы большая молодец! Поздравляю!", "Сногсшибательная новость. Поздравляю тебя", "Поздравляю, Джа! Ты достойна мирового транслирования!" — писали интернет-пользователи.

Напомним, Джамала призналась, что очень переживала во время проведения нацотбора на Евровидение-2019 и хотела бы отказаться от судейства, если бы заранее знала о всех перипетиях.