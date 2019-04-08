"Это моя личная боль": Джамала пояснила напряженную атмосферу на нацотборе на Евровидение

Джамала рассказала о своих волнениях на нацотборе на Евровидение / Фото: Facebook/Джамала

Украинская певица и судья Нацотбора на Евровидение 2019 Джамала призналась, что очень переживала во время проведения конкурса и хотела бы отказаться от судейства, если бы заранее знала о всех перипетиях.

"Была очень напряженная атмосфера. Если бы я знала, что будет такой Нацотбор, я, может, не согласилась бы быть судьей. Может, действительно была очень эмоциональная, потому что, если это касается Крыма, то это моя личная боль и она так у меня вырывается наружу. Я не могла не сказать о том, что чувствовала", - сказала исполнительница Кате Осадчей в программе Светская жизнь.

Джамала признала, что была слишком эмоциональной на нацотборе во время разговора с дуэтом Anna Maria. Она подчеркнула, что исполнитель, который намерен представлять Украину на международном конкурсе, должен иметь четкую позицию по Крыму.

Читайте также"Чей Крым?": Maruv ответила на "вопрос совести" ДжамалыПевица рассказала, что поддерживала на нацотборе Maruv и действительно болела за эту исполнительницу. Бэк-вокалистки Джамалы помогали певице во время исполнения конкурсной композиции, и Maruv прислушалась к ее профессиональным советам.

"Я говорила ей, что мне очень хочется, чтобы она была богиней в этой песне. "Да, ты очень хорошо танцуешь, но, все же, конкурс Евровидение — песенный конкурс". И она прислушалась, она много чего сделала. Она добавила гитару, о которой я сказала, что это будет выглядеть сексуально. Я болела за эту песню, она мне нравилась", — рассказала Джамала.

Напомним, после нацотбора на Евровидение скандал спровоцировала информация, что Джамала дважды выступала в России после аннексии Крыма из-за обязательств перед организаторами.