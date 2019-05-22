The New York Times предложила всем узнать об одной из молодых украинских певиц

Алена Алена понравилась западным слушателям / https://www.instagram.com/alyona.alyona.official/?hl=ru

Газета The New York Times познакомила своих читателей во всем мире с украинской хип-хоп исполнительницей Аленой Савраненко, известной как Alyona Alyona, включив ее список 15 европейских артистов.

"Alyona Alyona является одной из немногочисленных хип-хоп-исполнительниц в Украине, а в своих текстах она не использует ненормативной лексики", - утвепждает автор статьи в The New York Times.

В статье акцентируется, что Alyona Alyona решила читать рэп на родном языке и сделать свой вклад в развитие национальной культуры, несмотря на то, что в Украине весьма популярен русский рэп.

"Я хочу рассказывать о повседневной жизни на своем родном языке", — сказала Alyona Alyona.

В список наиболее популярных молодых европейских исполнителей включили: Ghali (Гали Амдуни) из Италии, HVL из Грузии, Aya Nakamura из Франции, Viagra Boys из Швеции, Violet из Португалии, Angèle из Бельгии, Dave из Великобритании, Julian Uhu (Польша), Vendredi Sur Mer из Швейцарии, C. Tangana из Испании, Wegen Von Lisbeth из Германии, IC3PEAK из России, Melinda Ademi из Косово и Ezhel из Турции.