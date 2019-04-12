Рэпер Alyona Alyona попала на страницы американского Vogue

Alyona Alyona заинтересовала американских слушателей / instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, стала героиней американского журнала Vogue.

В интервью Vogue исполнительница рассказала о творчестве и дебютном альбоме Пушка, который вышел 8 апреля.

Alyona Alyona созналась, что родилась в Кировоградской области. До карьеры в шоу-бизнесе она работала в супермаркете за кассой, продавала косметику на рынке и трудилась воспитателем в детском саду. Рэпер отметила, что получила образование педагога и психолога.

Певица призналась, что начала писать рэп на украинском языке, однако публике он был неинтересен. После Евромайдана музыка на украинском стала популярной, и ее песни стремительно приобретали популярность.

Читайте такжеРэперша Alyona Alyona рассказала, что на выдвижение Порошенко ее завлекли обманом: опубликовано видеоИсполнительница поясняет, что темы для песен берет из повседневной жизни и поет о том, что ее окружает и волнует.

"Я рассказываю о себе и о людях, которые рядом мной, обычных украинцах и молодежи. Я пою о том, что люди должны принимать нас такими, какие мы есть и позволять нам делать то, что мы хотим. Я говорю о том, как мы устали от телефонов и как хотим сбежать туда, где сможем играть любимую музыку. Я говорю о том, как я переехала и покинула отчий дома, а мы грустим и скучаем по родным местам", — обозначила тематику своего творчества Alyona Alyona.

Певица рассказала, что предпочитает спортивный стиль и большинство вещей приобретает в секонд-хенде.

Напомним, Alyona Alyona выпустила дебютный альбом Пушка.