Каноническая Сара Коннор и постаревший Шварценеггер: вышел трейлер нового Терминатора

Премьера запланирована на 31 октября.
В сети появился трейлер фильма Терминатор: Темная судьба.
Фильм снял режиссер первого "Дэдпула" Тим Миллер. А Джеймс Кэмерон выполняет роль своеобразного "художественного руководителя" и продюсера.
Кроме Арнольда Шварценеггера в картине играют Линда Хэмилтон (в привычной роли Сары Коннор) и Маккензи Дэвис ("Черное зеркало", "Бегущий по лезвию 2049" и "Талли").
Премьера запланирована на 31 октября.
Ранее вышел полноценный трейлер Однажды в Голливуде. Премьера фильма назначена на 8 августа.
Напомним, опубликован трейлер пятого сезона сериала Черное зеркало. В сериале снялись Энтони Маки и Майли Сайрус.