Каноническая Сара Коннор и постаревший Шварценеггер: вышел трейлер нового Терминатора

Вышел трейлер нового Терминатора / youtube.com

В сети появился трейлер фильма Терминатор: Темная судьба.

Фильм снял режиссер первого "Дэдпула" Тим Миллер. А Джеймс Кэмерон выполняет роль своеобразного "художественного руководителя" и продюсера.

Кроме Арнольда Шварценеггера в картине играют Линда Хэмилтон (в привычной роли Сары Коннор) и Маккензи Дэвис ("Черное зеркало", "Бегущий по лезвию 2049" и "Талли").

Премьера запланирована на 31 октября.

Ранее вышел полноценный трейлер Однажды в Голливуде. Премьера фильма назначена на 8 августа.

Напомним, опубликован трейлер пятого сезона сериала Черное зеркало. В сериале снялись Энтони Маки и Майли Сайрус.