"Силиконовая кукла": Таисия Повалий шокировала сеть изменениями во внешности

Таисия Повалий удивила сеть внешним видом / instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица Таисия Повалий озадачила поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram певица показала снимок, на котором позирует в "домашнем" образе: черных джинсах, белой футболке, желтом плаще и в кепке.

"Релакс!! Выходные!", - подписала фото Повалий.

Поклонники обратили внимание на вид подбородка певицы, и назвали ее силиконовой куклой. Любопытно, что негативные высказывания о своей внешности певица удаляет, и оставляет только хвалебные оды.

"Что с подбородком?", - написала asas3287

"Боже… силиконовая кукла, что вы с собой сделали? Это уже даже не смешно…", - считает lud.pers.

"Не узнать…", - отметила dubovaliudmila8554.

Таисия Повалий разочаровала сеть внешним видом / instagram.com/tpovaliyofficial

Ранее Таисия Повалий покрасоваалсь в смелом платье на российской премии.