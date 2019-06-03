"Силиконовая кукла": Таисия Повалий шокировала сеть изменениями во внешности

Певицу едва узнали на новом фото.
Украинская певица Таисия Повалий озадачила поклонников новым фото.
На своей странице в Instagram певица показала снимок, на котором позирует в "домашнем" образе: черных джинсах, белой футболке, желтом плаще и в кепке.
"Релакс!! Выходные!", - подписала фото Повалий.
Поклонники обратили внимание на вид подбородка певицы, и назвали ее силиконовой куклой. Любопытно, что негативные высказывания о своей внешности певица удаляет, и оставляет только хвалебные оды.
"Что с подбородком?", - написала asas3287
"Боже… силиконовая кукла, что вы с собой сделали? Это уже даже не смешно…", - считает lud.pers.
"Не узнать…", - отметила dubovaliudmila8554.
Ранее Таисия Повалий покрасоваалсь в смелом платье на российской премии.