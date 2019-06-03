"Силиконовая кукла": Таисия Повалий шокировала сеть изменениями во внешности

3 июня 2019, 10:08

Певицу едва узнали на новом фото.

Таисия Повалий
Таисия Повалий удивила сеть внешним видом / instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица Таисия Повалий озадачила поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram певица показала снимок, на котором позирует в "домашнем" образе: черных джинсах, белой футболке, желтом плаще и в кепке.

"Релакс!! Выходные!", - подписала фото Повалий.

Поклонники обратили внимание на вид подбородка певицы, и назвали ее силиконовой куклой. Любопытно, что негативные высказывания о своей внешности певица удаляет, и оставляет только хвалебные оды.

"Что с подбородком?", - написала asas3287

"Боже… силиконовая кукла, что вы с собой сделали? Это уже даже не смешно…", - считает lud.pers.

"Не узнать…", - отметила dubovaliudmila8554.

Таисия Повалий
Таисия Повалий разочаровала сеть внешним видом / instagram.com/tpovaliyofficial

Ранее Таисия Повалий покрасоваалсь в смелом платье на российской премии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Таисия Повалий
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:52
Ford v Ferrari: в сети появился первый трейлер фильма с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном
10:46
Неоднозначное первое новолуние лета: астрологи составили гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака
10:08
"Силиконовая кукла": Таисия Повалий шокировала сеть изменениями во внешности
09:58
"Уроды и нелюди": автор скандального "стеклянного моста" рассказал об ошибках проекта
09:55
Прыжок в будущее: сможет ли Украина с Зеленским совершить рывок мнение
09:33
В сериале Чернобыль нашли киноляп Видео
09:30
Главные новости 3 июня: иск Украины против РФ в суде ООН, процесс над Мангером и первое летнее новолуние
09:01
Град и шквалы: кому повезло с погодой в Украине в начале недели
08:57
Курс валют на 3 июня: доллар просел, гривна уступила перед евро
08:34
Конфетки из крови: как Порошенко будет доказывать ошибочность избрания Зеленского мнение
08:25
"Покаяться и попросить прощения": Кернесу понадобились прямые переговоры с РФ
07:55
Новолуние в июне 2019: кому повезет и что нельзя делать
07:44
Лузеры месяца: названы знаки Зодиака, которых в июне ждут проблемы
07:30
Суд ООН в Гааге: в МИД пообещали разбить аргументы РФ по иску Украины
07:16
Вознесение Господне: когда и как отмечается в 2019 году Фото Видео
06:57
Что светит "колхозу" из бывших регионалов на выборах мнение
06:35
Астролог рассказал, потеряет ли Украина Томос из-за конфликта Филарета и Епифания
06:02
Поздравления с Днем ангела Елены – открытки и тексты на русском и украинском Фото
05:28
Плохой сигнал для Москвы: Зеленский может стать "кошмаром для Путина" - эксперт
05:01
Гигантский астероид угрожает Земле: что известно о новой опасности из космоса
04:22
Эксперты рассказали, почему нужно спать в голом виде
03:53
Какая вода продлевает жизнь: чемпионка по фитнесу раскрыла секрет
03:20
Убитого Кеннеди похоронили без мозга: три тайны, которые скрыли от общественности
03:11
"Схемы и манипуляции": эксперт рассказал о планах Филарета прибрать к рукам власть в ПЦУ
01:13
Не заедать стресс и не поощрять себя едой: эксперт назвала причины появления пищевой зависимости
00:33
Звероловы поймали чудовищную анаконду: зрелищное видео Видео
00:01
"Он должен похмелиться": Саакашливи озвучил свое отношение к Луценко
02 июня, воскресенье
23:34
Видеоблогер Шарий собрался со своей партией идти в политику Видео
23:07
"Я объявляю вам войну": Полякова резко отреагировала на насмешки над ее политпартией Видео
22:43
Вакарчук пояснил, как завершить войну на Донбассе
22:17
Кадыров высказал возмущение снесением памятника Жукову в Харькове Видео
21:46
"В непростых условиях": выступление Волочковой отказались оплатить из бюджета Анапы Видео
21:19
"Врежет мощная гроза": синоптик рассказала о сильных ливнях в Украине
20:52
"Ждем приказа, наш командир": Чичерина поспела убитого лидера боевиков Захарченко Видео
20:25
Максакова озвучила имя убийцы Вороненкова
19:57
"Положили на лопатки": Вятрович поприветствовал снос памятника Жукову в Харькове Видео
19:29
Мужа Брежневой застукали на груди загадочной блондинки – СМИ
19:03
Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео об аннексии Буковины Видео
18:54
"Харьков лег под фашиков": в МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову
18:26
Госдума решила подсчитать ущерб Крыму от Украины за 1991-2014 годы
18:06
"Злобная Меган Маркл": Трамп втоптал в грязь жену принца Гарри и свалил вину на СМИ
17:45
Кличко привел Саакашвили на новый мост для тестирования стекла Видео
17:43
LOVE IT ритм: Monatik "взорвал" Олимпийский масштабным шоу, такого Киев еще не видел Видео
17:36
Главные новости 2 июня: беспорядки в Харькове, упреки Москвы и Неймар вляпался в секс-скандал
17:11
Неймар показал на видео, как его соблазнила на секс девушка из Instagram Видео
16:30
В Москве упрекнули Киев за претензии по Крыму
16:02
Избежавший отставки Гройсман сделал важное заявление
15:20
Команда Зеленского поставила рекорд и завоевала 7 наград конкурса Европейской ассоциации политконсультантов
14:51
Хаос в Харькове: во время съезда партии Кернеса и Труханова националисты снесли памятник Жукову Фото
14:25
"Я бы не платил": Трамп советует Лондону "кинуть" ЕС на 50 млрд долларов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять