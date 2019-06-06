Dj Nana показала идеальную растяжку: позавидует даже Волочкова

Анастасия Кумейко показала потрясающую растяжку / Пресс-служба

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу Танцы со звездами DJ Nana Анастасия Кумейко отправилась в Грецию, но и там нашла свою неизменную локацию для шпагатов – лифт.

Знаменитость на своей странице в Instagram показала снимок, на котором она в черной майке и леопардовых лосинах демонстрирует идеальную растяжку, закинув ножку на стену в вертикальном шпагате.

Поклонники заметили, что Кумейко выглядит загоревшей, отдохнувшей и постройневшей.

"Похудела как, огонь!", - написала djtommylee.

"Даа... Вот это лепардовая красотка", - считает alekseizamot.

"Тигрица вышла на охоту", - отметила ann.officiel.

"Анастасия, ну ломаешь стереотипы! До леопардовых лосин нужно как минимум +15 кг", - пошутила dr.malimonenko.

Анастасия Кумейко показала идеальную растяжку / instagram.com/anastasia_domination

Ранее Анастасия Кумейко покрасовалась в смелом образе Мэрилин Монро.