"Шоубиз в изгнании слетается назад": подругу Януковича Таисию Повалий заметили в Киеве

Таисия Повалий приехала в Киев / instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица и подруга сбежавшего в РФ Виктора Януковича Таисия Повалий показала новое видео в Instagram, в котором сообщила, что приехала в Киев.

С какой целью исполнительница приехала домой – не известно, но в сети уже поднялась волна возмущения. Юзеры не только потребовали от народной артистки вернуться в Москву, но и прошлись по изменившейся внешности Повалий.

"Узнать невозможно - поэтому приходится просто прямо писать: это - Повалий. Сегодняшняя фотка. И это она в Киеве. "Шоубиз в изгнании" понемногу слетается назад в Украину - с лучшими надеждами на снятие санкций и новые концерты. Ждем Лободу, Баскова и Королеву? Жаль, Кобзон не дотянул ...", - написал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Какого вы тут делаете? Валите с нашей земли в свою Московию!", - написала ukr.manya.

"А что с губами?", - спросила khomenkoe.

"А что это им на "родину" захотелось? Видно, не так оно и хорошо в России", - считает Tanya Sood.

"Лица новые, тела старые", - отметила Нателла Иванова.

"С такими успехами пластических хирургов может и Янык неопознанный по Киеву ходит", - написала Елена Мыцак.

Ранее Таисия Повалий шокировала сеть изменениями во внешности.