Алина Гросу стала замужней и показала фото с любимым

Алина Гросу 1 июня вышла замуж / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которой в субботу, 8 июня, исполнилось 24 года, сообщила, что 1 числа вышла замуж.

Исполнительница расписалась со своим возлюбленным, а свадьба будет позже, говорится на ее странице в Instagram.

Также артистка поделилась фотографиями, на которых запечатлена со своим любимым.

"С днем рождения меня!... Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой… Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения!...", — написала певица.

Алина Гросу 1 июня вышла замуж / instagram.com/alina_grosu

Напомним, в начале мая Алина Гросу подтвердила, что обручена — показала фото руки с кольцом на безымянном пальце с большим бриллиантом и написала: "Я сказала "да".