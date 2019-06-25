Слава из НеАнгелов, которую бросил муж-эскулап, показала настоящую осиную талию

Слава Каминская пытается не унывать / instagram.com/babaslavka

У певицы Славы из НеАнгелов сейчас сложный период в жизни. Ее бросил муж Эдгар – в прямом смысле бросил. Известный пластический хирург подал на развод.

Отметим, подробности бракоразводного процесса певица и пластический хирург скрывают от СМИ за семью замками. Также неизвестно, с кем после развода будут жить двое детей – сын Славы и Эдгара Леонард и дочь Лаура.

Причина развода тоже не называется. Известно только то, что это уже не первая попытка Эдгара Каминского уйти от звездной супруги.

Но Слава не унывает. Певица уперто пытается показать всем, что развод ее не сломал. То она разместила фото, где она почти истерически улыбается, то выставила напоказ фото в откровенном купальнике. При этом невооруженным глазом видно, что фото хорошенько обработано в фотошопе – живот уж больно не настоящий.

Фанаты пишут, что живот у Славы "чужой" / instagram.com/babaslavka

Фото певица подписала словами "Воскресный мама". Кто знает, может это намек на то, что дети остались с мужем, и теперь она "воскресная мама"? Тем более, что в комментариях к фото Славе написали: "Такими постами мужа травишь?".

Читайте также"Какая красивая попа": Слава из "НеАнгелов" в белье поразила фанатов растяжкойВообще, народ в комментариях разошелся на славу. Чего только не написали под фото Славы.

"Перебор с фотошопом живота", "Ау! Слава! Ты где?....А!! Ты внутри этой фальшивой скорлупки?(( Тли и там уже не ты?", "Та пусть все будет у Славочки хорошо, но вот, уже не очень... Характер не мед, вот и получился не Хэппи энд. Жаль однозначно, но вдруг произойдет чудо", "Слава и чужой живот. На предыдущей фотке он совсем другой: родинки, пирсинг", "Як говорять, ще невідомо, кому пощастило... Чоловік той не така і цяця. Вона його зробила, а він нуль був би без імені", - пишут фанаты.

Напомним, ранее сообщалось, Слава из НеАнгелов рассказала, что она поменяла в своей внешности.