Леди Гага и Брэдли Купер вместе: певица переехала к возлюбленному

Леди Гага и Брэдли Купер живут вместе / Reuters

Леди Гага переселилась к Брэдли Куперу в Нью-Йорк, сообщает издание печатный таблоид In Touch со ссылкой на собственные источники.

Анонимный источник из окружения Брэдли Купера сообщил, что Леди Гага теперь живет с актером, но это сомнительно, пишет издание Grossipcop.

"Она уже даже перенесла часть своих вещей в квартиру", - сообщил предполагаемый источник журнала

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"Он очень ориентирован на отношения, когда дело доходит до этого, и нет сомнений, что они влюблены. Переезд и жизнь вместе были следующим логическим шагом. И теперь им больше не нужно притворяться", - добавил он.

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Кроме того, в статье утверждается, что Купер уже выбросил часть вещей, которые напоминали ему об Ирине Шейк, и на свободное место Леди Гага привезла свои вещи. Кроме того, пара якобы готовиться делать ремонт.

Леди Гага и Брэдли Купер вместе / скриншот

Также, рядом с домом Купера якобы часто видят лимузин Гаги, но водитель не стал давать никаких комментариев и прогнал журналистов, которые пытались пообщаться.

Издание Grossipcop отметило, что журнал In Touch часто публикует недостоверную информацию о Брэдли Купере и Леди Гаге, поэтому не стоит ему верить. В то же время журнал People и издание Entertainment Tonight, подтвердили, что коллеги имеют тесную связь, но они не пара. Именно эту официальную версию поддерживает большинство западных СМИ.

Напомним, в сети уже появлялась информация о том, что Леди Гага беременна от Брэдли Купера.