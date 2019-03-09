Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ

Вероятным отцом ребенка Леди Гаги называют Брэдли Купера / Reuters

Известная американская поп-певица Леди Гага беременна от актера Брэдли Купера.

По информации издания The Star, которое ссылается на подругу Гаги, срок беременности певицы составляет два месяца.

Инсайдер отметил, что певица не пила алкоголь на вечеринке после "Оскара", кроме того, известие о беременности стало причиной разрыва помолвки Гаги и ее возлюбленного Кристиана Карино.

Отметим, что отцовство инсайдер приписывает Брэдли Куперу, но не исключает возможность, что Карино также может быть папой малыша.

"Первое, что все хотят узнать, - чей это ребенок. Если возникнут какие-либо вопросы, Гага и ее самые последние любовники потребуют анализа ДНК", - отметил источник.

Слухи об отношениях Леди Гаги и Брэдли Купера активно осуждаются в СМИ, американские таблоиды заверяют, что Гага "украла" актера у его гражданской супруги российской модели Ирины Шейк.

Сама же обладательница "Оскара" заверяет, что спекуляции вокруг их "любви" с Купером - необоснованные, и, значит, что они хорошие актеры, раз смогли ввести в заблуждение столько людей.