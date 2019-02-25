"Оскар-2019": Леди Гага и Брэдли Купер поразили чувственным выступлением

Леди Гага получила статуэтку за песню к фильму "Звезда родилась"

На 91-я церемонии вручения наград премии "Оскар-2019" выступила известная американская поп-певица Леди Гага и актер Брэдли Купер.

Они исполнили песню Shallow из фильма-номинанта "Звезда родилась".

Коллеги по фильму вместе держась за руку поднялись на сцену, и вживую исполнили уже знаменитый трек.

После выступления стало известно, что песня Shallow получила "Оскар". Это первая статуэтка для Леди Гаги.

Отметим, что трек уже завоевал "Золотой глобус", премии BAFTA, "Выбор критиков" и две "Грэмми".

Ранее Queen открыли "Оскар-2019" впечатляющим выступлением.