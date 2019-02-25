"Оскар-2019" победители: список лауреатов премии

Премия "Оскар-2019" прошла в Лос-Анджелесе / Reuters

В ночь на понедельник, 25 февраля, в Лос-Анджелесе в театре "Долби" прошла 91-я церемония вручения наград премии "Оскар-2019". Впервые за 30 лет у церемонии не было ведущего.

В этом году главную кинопремию года вручали в 24 категориях. Главную награду в номинации "Лучший фильм" получила кинолента "Зеленая книга". За заветную статуэтку боролись также фильмы "Рома", "Звезда родилась", "Фаворитка", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Черная пантера" и "Власть".

Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии" получил "Оскар" в номинации "Лучший актер".

"Лучшей актрисой" стала Оливия Колман, которая в фильме "Фаворитка" исполнила роль британской королевы.

"Лучшим режиссером" по версии Американской киноакадемии стал Альфонсо Куарон за фильм "Рома". К слову, "Рома" также стал "лучшим фильмом на иностранном языке".

Полный список победителей премии Оскар-2019:

"Лучший фильм" - "Зеленая книга"

"Лучший актер" - Рами Малек, "Богемская рапсодия"

"Лучшая актриса" - Оливия Колман, "Фаворитка"

"Лучший актер второго плана" - Махершала Али "Зеленая книга"

"Лучшая актриса второго плана" - Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Лучший режиссер" - Альфонсо Куарон, "Рома"

"Лучший анимационный фильм" - "Человек-паук. Через вселенные"

"Лучшая операторская работа" - Альфонсо Куарон, "Рома"

"Лучший фильм на иностранном языке" - "Рома" (Мексика)

"Лучшая песня" - Shallow, "Звезда родилась"

"Лучшая музыка к фильму", "Лучший дизайн костюма", "Лучшая работа художника-постановщика", - "Черная пантера"

"Лучший монтаж", "Лучший звук", "Лучший монтаж звука" - "Богемская рапсодия"

"Лучший оригинальный сценарий" - "Зеленая книга"

"Лучший адаптированный сценарий" - "Черный клановец"

"Лучший документальный фильм"- "Свободный подъем в одиночку"

"Лучший короткометражный документальный фильм" - "Точка. Конец предложения"

"Лучший короткометражный анимационный фильм": "Бао", работа студии Pixar об ожившем пельмене

"Лучший грим и прически"- "Власть"

"Лучшие спецэффекты" - "Человек на Луне"