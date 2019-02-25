Queen открыли "Оскар-2019" впечатляющим выступлением

Легендарный коллектив пришел поддержать фильм "Богемная рапсодия".
Британская рок-группа Queen выступила на открытии церемонии вручения премии "Оскар-2019".
В качестве вокалиста коллектив пригласил певца Адама Ламберта.
Во время выступления легендарная группа исполнила отрывки из своих мировых хитов: We will rock you и We are the champions.
Коллектив пришел поддержать фильм-номинант "Богемная рапсодия" - байопик о Фредди Меркьюри и Queen.
Ранее "Главред" собрал список лауреатов премии "Оскар-2019".