Queen открыли "Оскар-2019" впечатляющим выступлением

Queen открыли "Оскар-2019"

Британская рок-группа Queen выступила на открытии церемонии вручения премии "Оскар-2019".

В качестве вокалиста коллектив пригласил певца Адама Ламберта.

Во время выступления легендарная группа исполнила отрывки из своих мировых хитов: We will rock you и We are the champions.

Коллектив пришел поддержать фильм-номинант "Богемная рапсодия" - байопик о Фредди Меркьюри и Queen.

Ранее "Главред" собрал список лауреатов премии "Оскар-2019".