1,5 миллиарда прослушиваний: названа самая популярная песня ХХ века

Песня Queen стала самой прослушиваемой в 20 веке / https://queenphotos.wordpress.com/queen/

Песня британской группы Queen Bohemian Rhapsody стала самым прослушиваемым треком ХХ века.

Композицию прослушали более 1,5 миллиарда раз, сообщил Universal Music Group на своей странице в Twitter.

Песня была написала лидером группы Фредди Меркьюри, и вошла в альбом 1975 года A Night at the Opera.

Bohemian Rhapsody длится 6 минут, в ней нет куплетов и припевов, трек можно разделить стилистически на шесть частей, которые представляют собой разные музыкальные направления: опера, баллада, пение а капелла и хэви-метал.

Видеоклип на песню стал одним из самых известных в истории музыки.

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