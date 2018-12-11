1,5 миллиарда прослушиваний: названа самая популярная песня ХХ века

Хит группы Queen стал самым прослушиваемым на стриминг-сервисах.
Песня британской группы Queen Bohemian Rhapsody стала самым прослушиваемым треком ХХ века.
Композицию прослушали более 1,5 миллиарда раз, сообщил Universal Music Group на своей странице в Twitter.
Песня была написала лидером группы Фредди Меркьюри, и вошла в альбом 1975 года A Night at the Opera.
Bohemian Rhapsody длится 6 минут, в ней нет куплетов и припевов, трек можно разделить стилистически на шесть частей, которые представляют собой разные музыкальные направления: опера, баллада, пение а капелла и хэви-метал.
Видеоклип на песню стал одним из самых известных в истории музыки.
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