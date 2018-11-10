Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри

10 ноября 2018, 21:48

Элтон Джон узнал о болезни Меркьюри только через несколько дней после выяснения окончательного диагноза.

Элтон и Фредди
Элтон и Фредди / соцсети

Известный музыкант сэр Элтон Джон рассказал о том, каковы были последние дни культового певца, лидера группы Queen Фредди Меркьюри (Фаруха Булсары).

Элтон Джон рассказал, что узнал о болезни Меркьюри только через несколько дней после выяснения окончательного диагноза - певец сам решил посвятить его в это, передает Bored Panda.

"Он знал, что его ждет смерть, мучительная смерть. Но Фредди был невероятно храбрым. Он делал вид, что ничего не происходит, выступал с Queen продолжал быть веселым, эпатажным и невероятно щедрым человеком, каким и был всегда", – рассказал Джон.

Читайте такжеСеть "взорвал" новый трейлер фильма о Фредди МеркьюриВпрочем, со временем состояние Меркьюри очень сильно ухудшилось.

"Перед концом его тело было покрыто болячками от саркомы Капоши. Он был почти слепой. И был очень слабый, даже чтобы стоять", - вспоминает Джон.

Позднее, добавил Элтон Джон, через месяц после смерти Меркьюри он получил от него рождественский подарок - картину кисти известного мастера.

"Я был просто сломлен и в свои 44 года рыдал как ребенок. Этот прекрасный человек, умирая от СПИДа, даже в свои последние дни жизни каким-то образом нашел мне замечательный подарок на Рождество", - добавил Элтон Джон.

Напомним, в Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Элтон Джон Queen Фредди Меркьюри
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:04
Туск раскритиковал "флиртующих" с Россией политиков, приближающих развал ЕС
22:59
ОБСЕ снова чуть не потеряла на Донбассе беспилотник
22:31
"Полтора миллиона дел": жена генпрокурора шокировала космическими цифрами достижений ГПУ Видео
22:28
"Постановка!": в Сети разгорелся спор из-за официальных выводов Следкома РФ по Керчи
21:51
Ефремов получил во время спектакля тортом в лицо Видео
21:48
Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри
21:19
Президент Австрии не видит чего-то страшного в шпионском скандале
21:05
На Лычаковском кладбище польские ультрас зажгли файеры в память борьбы против ЗУНР Фото Видео
20:36
Тодоренко на светском мероприятии назвала дату предстоящих родов
20:34
Мишель Обама "раскатала" Трампа в своей новой книге
19:51
В посольстве США указали на последствия "бутафорских" выборов в ЛДНР
19:37
Яценюк указал на безграничные возможности инфраструктуры Украины для инвестиций
19:35
В рамках дела Гандзюк СБУ провела обыск у херсонского депутата РПЛ
19:22
В Верховной Раде заговорили о принудительной гомосексуализации
18:58
ДТП на Ровенщине: маршрутка влетела в грузовик - трое погибло
18:29
В Париже стартуют памятные мероприятия в честь окончания Первой мировой войны
17:59
"Мучительная и фатальная болезнь": в Киеве скончалась известная актриса
17:59
США будут консультироваться с союзниками НАТО по поводу выхода из "ракетного договора"
17:33
Советские даты: Украине не стоит отказываться от празднования 8 марта – историк Видео
17:29
В УПЦ МП заявили о невозможности участия во всеукраинском Объединительном Соборе
16:52
"Нас учили и мы научились": в МИД РФ похвастались умениями РФ в информационной войне
16:49
"Филиал ФСБ": во Львове неизвестные нанесли надписи возле церквей УПЦ МП Фото
16:42
Оппоблок созывает политсовет для оценки союза Бойко и Рабиновича актуально
16:30
Яценюк: Для наполнения дорожного фонда необходимо электронное администрирование акцизного сбора Фото
16:05
"Военные преступники": Femen провели голую акцию в Париже Фото Видео
16:00
Заря - Карпаты: прямая видеотрансляция матча 15 тура Украинской Премьер-лиги
15:58
Российского шпиона в Австрии помогла раскрыть немецкая контрразведка - СМИ
15:50
Яценюк и Омелян осмотрели ход реконструкции аварийного моста на Житомирщине
15:37
"Положил руку на колено": Макрон успокоил Трампа в вопросе создания общеевропейской армии
15:09
Украина призвала ЕС ввести санкции против всех причастных к "выборам" в ОРДЛО
14:32
Вятрович рассказал, как Россия подталкивает Украину отменить празднование 9 мая
14:13
Суд восстановил в должности директора рынка "7 км" Добрянского - СМИ
13:59
Филарет и Макарий приняли неожиданное решение о главе Единой церкви – СМИ Видео
13:36
"Мест в тюрьмах на всех хватит": разгорелся языковой скандал вокруг авиарейса в Египет Видео
13:30
Порошенко уволил начальника штаба Нацгвардии
12:58
Знак Сатаны: опубликованы жуткие фото могилы "пологовского маньяка" Видео
12:35
"Агент КГБ" и персона нон грата: в Украине разгорелся скандал вокруг архиепископа РПЦ Видео
12:29
Без Путина они не могут: зачем регионалам союз с Медведчуком мнение
12:18
В УПЦ КП прокомментировали "новую дату Рождества" в Украине
11:51
Закон о передаче Андреевской церкви Константинополю вступил в силу
11:15
Александр Усик – Тони Беллью: сражение взглядов и церемония взвешивания перед боем года Фото Видео
11:01
В УПЦ МП назвали "клоунадой" требование переименоваться в РПЦ
10:42
Подсчитано количество нелегальных "стволов" на руках у украинцев
10:27
Бойня в Керчи: в Следкоме РФ ответили на вопрос о сообщниках Рослякова Видео
10:14
Под Днепром школьник застрелился из пистолета
10:01
Гройсман подсчитал, на сколько подорожает тепло в Украине
10:00
"Выборы" на Донбассе: Тука предупредил о реализации РФ приднестровского сценария Видео
09:47
Кошку жалко, или Почему банкротство Укрпочты неизбежно мнение
09:44
Украине грозит исключение из Энергетического сообщества ЕС – "Нафтогаз" Видео
09:25
Вятрович рассказал, как в Украине изменится концепция 8 марта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять