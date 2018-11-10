Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри

Элтон и Фредди / соцсети

Известный музыкант сэр Элтон Джон рассказал о том, каковы были последние дни культового певца, лидера группы Queen Фредди Меркьюри (Фаруха Булсары).

Элтон Джон рассказал, что узнал о болезни Меркьюри только через несколько дней после выяснения окончательного диагноза - певец сам решил посвятить его в это, передает Bored Panda.

"Он знал, что его ждет смерть, мучительная смерть. Но Фредди был невероятно храбрым. Он делал вид, что ничего не происходит, выступал с Queen продолжал быть веселым, эпатажным и невероятно щедрым человеком, каким и был всегда", – рассказал Джон.

Читайте такжеСеть "взорвал" новый трейлер фильма о Фредди МеркьюриВпрочем, со временем состояние Меркьюри очень сильно ухудшилось.

"Перед концом его тело было покрыто болячками от саркомы Капоши. Он был почти слепой. И был очень слабый, даже чтобы стоять", - вспоминает Джон.

Позднее, добавил Элтон Джон, через месяц после смерти Меркьюри он получил от него рождественский подарок - картину кисти известного мастера.

freddie mercury and elton john pic.twitter.com/BtjveAk91O — best of freddie (@_bestofreddie) 9 листопада 2018 р.

"Я был просто сломлен и в свои 44 года рыдал как ребенок. Этот прекрасный человек, умирая от СПИДа, даже в свои последние дни жизни каким-то образом нашел мне замечательный подарок на Рождество", - добавил Элтон Джон.

Напомним, в Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри.