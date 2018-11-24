Туск назвал песню группы Queen девизом Brexit

24 ноября 2018, 23:33

Чиновник полагает, что слова композиции максимально ярко описывают ситуацию.

Туск
Туск оказался меломаном / Reuters

Глава Евросовета Дональд Туск высказал мнение, что песня британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends, которая переводится как "Друзья останутся друзьями", станет девизом внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября.

"В качестве завтрашнего девиза — слова ушедшего из жизни ровно 27 лет назад Фредди Меркьюри: "Друзья останутся друзьями до самого конца", - написал он в Twitter.

Как известно, процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.

Напомним, британское издание The Sunday Times сообщило, что окончательные договоренности по сотрудничеству между Лондоном и Европейским Союзом после выхода Великобритании из ЕС фактически достигнуты.

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Великобритания девиз Дональд Туск Брексит Brexit
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