Туск назвал песню группы Queen девизом Brexit

Туск оказался меломаном / Reuters

Глава Евросовета Дональд Туск высказал мнение, что песня британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends, которая переводится как "Друзья останутся друзьями", станет девизом внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября.

"В качестве завтрашнего девиза — слова ушедшего из жизни ровно 27 лет назад Фредди Меркьюри: "Друзья останутся друзьями до самого конца", - написал он в Twitter.

Как известно, процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.

Напомним, британское издание The Sunday Times сообщило, что окончательные договоренности по сотрудничеству между Лондоном и Европейским Союзом после выхода Великобритании из ЕС фактически достигнуты.