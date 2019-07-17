"Тебе п*здец": Виктория Боня обложила матом Леди Гагу

Леди Гага и Брэдли Купер не дают покоя русским, которые переживают за брошенную Ирину Шейк. Русские звезды опозорились, когда с матом накинулись на американскую певицу.
Виктория Боня не смогла долго находится вне конфликта, и поспешила вставить свои "5 копеек", с матом обратившись к Леди Гаге на ее странице.
Виктория Боня присоединилась к другим звездам российской эстрады, сдобрив крепким русским матом обращение к певице Леди Гаге, которая по версии американских желтых таблоидов увела у Ирины Шейк Брэдли Купера.
На самом деле, никто не знает, что стало поводом для того, что Купер бросил Ирину Шейк с дочкой, но партнершу Купера по фильму Рождение звезды обвинили во всем.
Русские избрали целью последний пост Гаги с бокалом шампанского, где она пытается рекламировать косметику. Вышло не очень.
"Gaga tebe piz*eTs", - пишет Вика Боня.
"Как правильно приготовить хинкали?", - пишет Харламов.
"Это все из-за Ириршки, ррребята! Любовь творит чудеса. Клянусь рррукой!", - вписался Галустян.
Читайте такжеНазвали виновника разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера
"Харламов, перезвони мне!", - появился Мартиросян.
"Кого прокатить на Ламбе?", - вопрошает Дмитрий Портягин.
"Гуси гуси, га-га-га", - сбаянила Бледанс.
"Добренького здоровья, друзья!", - подала голос Ермолаева Нелли,
"109 000 комментариев. Опять скажут, что это российские хакеры", - пирет Юлия Рыбакова.
Читайте такжеЛеди Гага и Брэдли Купер вместе: певица переехала к возлюбленному
Причем, сама Ирина Шейк делает вид, что ничего не замечает - она не препятствует атаке своих почитателей на Леди Гагу, но и не поддерживает их публично комментариями или заявлениями.
Наоборот, она дала интервью, в котором снялась топлес, и заявила, что будет заниматься дочкой, и регулярно выкладывает полуголые фото, якобы невзначай напоминая, что потерял отец ее ребенка Бредли Купер.
Бредли Купер и Леди Гага официально не комментируют бардак, но команда певицы каждый день подчищает комментарии под ее постами.