"Тебе п*здец": Виктория Боня обложила матом Леди Гагу

Виктория Боня обложила матом Леди Гагу / paparazzi.ru

Виктория Боня не смогла долго находится вне конфликта, и поспешила вставить свои "5 копеек", с матом обратившись к Леди Гаге на ее странице.

Виктория Боня присоединилась к другим звездам российской эстрады, сдобрив крепким русским матом обращение к певице Леди Гаге, которая по версии американских желтых таблоидов увела у Ирины Шейк Брэдли Купера.

На самом деле, никто не знает, что стало поводом для того, что Купер бросил Ирину Шейк с дочкой, но партнершу Купера по фильму Рождение звезды обвинили во всем.

Русские избрали целью последний пост Гаги с бокалом шампанского, где она пытается рекламировать косметику. Вышло не очень.

Леди Гага Брэдли Купер / instagram

"Gaga tebe piz*eTs", - пишет Вика Боня.

"Как правильно приготовить хинкали?", - пишет Харламов.

"Это все из-за Ириршки, ррребята! Любовь творит чудеса. Клянусь рррукой!", - вписался Галустян.

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Леди Гага Брэдли Купер / скриншот

"Харламов, перезвони мне!", - появился Мартиросян.

"Кого прокатить на Ламбе?", - вопрошает Дмитрий Портягин.

Леди Гага Брэдли Купер / скриншот

"Гуси гуси, га-га-га", - сбаянила Бледанс.

"Добренького здоровья, друзья!", - подала голос Ермолаева Нелли,

"109 000 комментариев. Опять скажут, что это российские хакеры", - пирет Юлия Рыбакова.

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Леди Гага Брэдли Купер / скриншот

Причем, сама Ирина Шейк делает вид, что ничего не замечает - она не препятствует атаке своих почитателей на Леди Гагу, но и не поддерживает их публично комментариями или заявлениями.

Леди Гага Брэдли Купер / скриншот

Наоборот, она дала интервью, в котором снялась топлес, и заявила, что будет заниматься дочкой, и регулярно выкладывает полуголые фото, якобы невзначай напоминая, что потерял отец ее ребенка Бредли Купер.

Бредли Купер и Леди Гага официально не комментируют бардак, но команда певицы каждый день подчищает комментарии под ее постами.