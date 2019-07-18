Заменила Купера: Ирина Шейк с новым бойфрендом засветились на прогулке

Ирина Шейк / Reuters

Брошенная Купером Ирина Шейк не теряет время попусту, и, пока Леди Гагу осаждают ее фанаты, нашла себе достойного кавалера.

Ирину Шейк в Нью-Йорке выгуливал креативный директором британского Vogue Алеком Максвеллом, утверждает издание StyleCaster

Папарацци подловили парочку во время прогулки, и запечатлели, как Алек нежно поправлял Ирине бретельки топика, и держался уж вовсе не на расстоянии приличного общения. Когда парочка заметила, что их снимают, они отстранились.

После того, как фото попали в сеть, инсайдеры (читай - люди Алека Максвелла), распространили информацию о том, что они с Ириной просто друзья, и вообще - у него роман с Эдвардом Эннинфулом - главным редактором британского Vogue.

"После разрыва с Брэдли Купером Ирина проводит много времени с Алеком. Однако роман между ними маловероятен, ведь Алек состоит в серьезных отношениях с Эдвардом Эннинфулом", - поясняет Hollywood Reporter.

Ирина Шейк / Instagram

Ирина Шейк / Instagram

Ирина Шейк / Instagram

Ирина Шейк / Instagram

Ирина Шейк / Instagram

Ранее, брошенная Ирина Шейк пикантным сэлфи напомнила, что утратил Брэдли Купер