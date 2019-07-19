Джаред Лето взорвал Киев неожиданным концертом на мосту

Джаред Лето / Reuters

Солист 30 Seconds To Mars Джаред Лето решил прогуляться по Киеву после приезда, и неожиданно для себя зажег импровизированный концерт в столице.

В четверг вечером Лето решил прогуляться по Киеву, и у него появилось неудержимое желание сыграть и спеть, чем он решил заняться прямо на "мосту Кличко", который известен своими злоключениями со стеклянными плитками.

Фанаты, которые попали на его импровизацию пришли в восторг и завалили соцсети видео с выступления.

"Джаред Лето просто поет на Пешеходном мосту в Киеве", - пишет DarynaRogachuk

Джаред лето выступает в Киеве 18-07-2019:

"Не могу вам передать своего восхищения. Я тут вечером гуляю со Станиславом Ясинским и случайно встречаем на пешеходном мосту с гитарой моего любимого голливудского актера из фильма "Мистер Никто" Джареда Лето. Джаред забрал инструмент у уличного музыканта и спел несколько своих песен", - написала в Facebook Юлия Чаюн.

"Джаред Лето поет для фанатов Киеве, Украина 18-07-2019", - пишет Instagram-страница Jared Leto Daily.

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