Совершала ошибки: у Зеленского оправдали переезд Лорак в Россию

У Зеленского защищают Лорак / instagram.com/anilorak

Первый помощник украинского президента Сергей Шефир вступился за певицу Ани Лорак, которая после оккупации Крыма и Донбасса Россией уехала туда жить и работать.

Сергей Шефир назвал возмущение украинцами тем, что Ани Лорак отказалась признавать Крым украинским, "гонение на Ани Лорак" в интервью Левому берегу.

"Было гонение на Лорак… хотя понятно, что она совершала ошибки", - заявил он.

Когда у чиновника переспросили, действительно ли он оправдывает Лорак, и, может, тогда следует и Повалий туда же добавить, Шефир начал пытаться косноязычно оправдаться, но лучше не получилось.

"Я не защищаю. Она действительно сделала очень много глупостей, но я не поддерживаю преследование артистов. Таких, как Пореченков или Охлобыстин - да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей…", - сказал он.

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Лорак разгневала украинцев не только тем, что переехала жить и работать в Россию, но и не признает Крым украинским, и не видит российских солдат на Донбассе.

Если это "нормальные люди" по мнению Шефира, то в списке Дорн, Лобода, Брежнева, та же Повалий.

К слову, Шефир назвал несколько имен для примера: "Хотя бы Добронравова, которого я знаю лично".

И он не остановился на этом: "Вообще, "Сваты" - достойный продукт. У нас нет причин его стесняться. Знаете, почему сериал был так популярен? Все сюжеты из жизни. Все это происходило в наших семьях".

Напомним, Ани Лорак переехала в Россию в 2014 году, и вскоре прекратила концертную деятельность в Украине, так как отказывалась признать Крым украинским. Тем же грешат Лобода и Брежнева, причем последняя и вовсе заявила, что она не украинская певица, а российская.

До этого стало известно, что Сергей Шефир не считает президента России Владимира Путина маньяком.