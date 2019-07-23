Подруга Януковича возвращается в Киев после побега в Россию

Повалий в Раде / 24СМИ

Подруга Януковича Таисия Повалий собирается приурочить концерт к ее 55-летию.

Юбилейное шоу запланировано на 10 декабря на сцене Дворца "Украина" в Киеве. Об этом свидетельствует информация в анонсе сольника, который выйдет к концерту.

В своем Instagram сбежавшая в Россию Повалий добавила, что подготовку уже начали. Она уже официально объявила о грядущем шоу и пригласила на "особенную встречу", на которой собралась рассказать, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела.

"Дорогие мои друзья! Приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном Дворце Украина. Это будет встречу особая, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и получила! С любовью, всегда ваша! До встреч!", - заговорила Повалий по-украински.

В последний раз экс-депутатша Партии Регионов Повалий приезжала в Киев на запись концерта для телеканала "Интер" к 9 мая.

Сообщение о возвращении Повалий в Украину с концертом в Киеве вызвало у подписчиков артистки полярную реакцию. Некоторые пишут в комментариях о грядущем шоу с восторгом, другие - напротив - с гневом и даже угрозами.

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"Не треба сюди їхати, співайте своїм ротом оркам", "Аааа, какая прекрасная новость!!!!!", "#таярусскаяшлюха", - пишут в комментариях.

Кстати, пресс-служба певицы активно удаляет все неугодные комментарии под постом.

Напомним, Повалий была членом Партии регионов, и во время Революции Достоинства была на стороне Кремля. Во время расстрелов на Майдане гастролировала в России, а после захвата Крыма Россией, она поздравила крымчан с Днем независимости России, чем вызвала максимум негатива к себе, так как фактически признала законной аннексию.

В сентябре 2015 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания народный артист Украины Ани Лорак, Таисии Повалий, Иосифа Кобзона и Николая Баскова. Замужем за Игорем Лихутой.