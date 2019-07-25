Алена Свиридова объяснила, почему обзавелась дачей в Крыму

Певица утверждает, что не может представить себе проведение лета не на юге.
Российская певица Алена Свиридова поделилась, что обзавелась дачей в Керчи (захваченный РФ Крым), поскольку является южным человеком.
Артистка поделилась, что в детстве проводила каникулы у бабушки в Крыму или на Кубани, пишут Дни.ру.
Исполнительница сказала, что купила дачу на полуострове, а не в Подмосковье, поскольку решила не изменять привычке и пристрастию к солнцу, фруктам и морю.
"Я — человек южный, поэтому не очень представлю себе проведение лета где-то не на юге, не на родине. В детстве на каникулы меня отвозили к бабушке — в Крым или на Кубань…", — сказала она.
Напомним, Алена Свиридова родилась в Керчи 14 августа 1962 года. В 2017-м певица написала, что в Феодосии был "адский ад". Свиридова находится в Чистилище сайта Миротворец за незаконный въезд в Крым.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.