Алена Свиридова утверждает, что купила дачу в Крыму, поскольку решила не изменять пристрастию к солнцу / Скриншот

Российская певица Алена Свиридова поделилась, что обзавелась дачей в Керчи (захваченный РФ Крым), поскольку является южным человеком.

Артистка поделилась, что в детстве проводила каникулы у бабушки в Крыму или на Кубани, пишут Дни.ру.

Исполнительница сказала, что купила дачу на полуострове, а не в Подмосковье, поскольку решила не изменять привычке и пристрастию к солнцу, фруктам и морю.

"Я — человек южный, поэтому не очень представлю себе проведение лета где-то не на юге, не на родине. В детстве на каникулы меня отвозили к бабушке — в Крым или на Кубань…", — сказала она.

Напомним, Алена Свиридова родилась в Керчи 14 августа 1962 года. В 2017-м певица написала, что в Феодосии был "адский ад". Свиридова находится в Чистилище сайта Миротворец за незаконный въезд в Крым.