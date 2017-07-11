Алена Свиридова о Крыме: махровый совок

Российская исполнительница Алена Свиридова приехала в аннексированный Крым и высказалась о "махровом совке" на полуострове.

Об этом певица написала 10 июля в Фейсбуке, пожаловавшись на шумные гулянья ночью возле отеля в Феодосии, где она остановилась, пишут Крым.Реалии.

"Почему это только так?! Только кабак?! Почему здесь такой махровый совок? На улице 2017 год. Почему отдыхать вы хотите только таким способом, с такой музыкой, с такими воплями? Я близка к убийству певца, который в данный момент стелет влюбленным поля и заставляет корчится в муках не только меня, но и мятежный дух Высоцкого", — написала Свиридова.

Уроженка Керчи, российская исполнительница Алена Свиридова находится в базе данных сайта "Миротворец" за "незаконное пересечение государственной границы Украины" при въезде в аннексированный Крым.

Напомним, 54-летняя Алена Свиридова показала лицо без макияжа.