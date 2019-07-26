"Мм, какая курочка": Вика из НеАнгелов в бикини расхаживает со своим петушком

Вика из НеАнгелов / Instagram

Вика из НеАнгелов решила впечатлить поклонников стройными ножками и плоским животиком пока ездила на дачу.

Вика позировала с местными курочками и их петухом, при этом комментирую в постах все его действия. Поэтому равеселившиеся поклонники поспешили накидать ей в комментарии шуток про петухов и куриц.

"Повстречалась с дачным "будильником")))) Всем сообщает, что наступило утро", - написала она на фото.

Она позирует на корточках возле петуха и троих куриц, которые с утречка уже ышли искать себе еду. Вика решила надеть дома крошечное бикини ярко-цветастого цвета, поэтому поклонникам сложно в первую очередь обратить внимание на птиц, про которых рассказывает девушка.

"Доброе утро! У нас уже петухи проснулись!", "Петух, поглядывая в курятник, топтался на месте", -пишет она в сторис.

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Поклонники приняли правила игры и поспешили добавить своих шуток в комментарии.

"Петух на Ваш рельеф засмотрелся", "Подруги подъехали", "Оце півнику пощастило таку ципочку отжать=)", "На одном фото тот кто всех будит и та из-за которой не уснул бы", "У кугута нова ципа", "Віка, а сусіди знають, що поруч зірка?", "Такой курочке нужен серьёзный петух!", "Ух, какие ципочки. А фигурка то шикарная. Что-то давно не было постов о спорте от Вики... может я что-то пропустила.", "Хозяюшка", "Ой, красавица", "Петушок смотрит, мм.. какая курочка)", "Встретила самца?", - пишут под фото.

Ранее появилась официальна причина развода второй солистки группы НеАнгелы Славы Каминской с мужем Эдгаром.

До этого Вика и Слава записали видеоклип о разводе Славы Каминской