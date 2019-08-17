"Все меняется": Басков поделился видео с Зеленским

Басков напоминает о давнем сотрудничестве с Зеленским / Miamusic

Российский певец Николай Басков опубликовал архивный ролик, на котором он запечатлен на одной сцене с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с украинской певицей Таисией Повалий.

"Все меняется, но наш творческий союз с Таисией Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах, и мы еще не раз споем на бис", - подписал он видео в Instagram.

В ролике разыгрывается сценка, как Зеленский передает слухи от Баскова к Повалий и обратно. Певица при этом кокетливо смеется, а Басков пытается острить, чтобы в количестве шуток не уступить Зеленскому.

Напомним, Повалий организовывает на флэшмоб любителей своей музыки, чтобы заставить Дворец Украину принять ее концерт в Киеве.