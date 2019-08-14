"5 лет молчала": подруга Януковича Повалий распсиховалась из-за Крыма

14 августа 2019, 16:33

Бывшая депутатка Партии Регионов Таисия Повалий в гневном посте пообещала засудить всех, кто писал о ее любви к России и политической позиции.

Таисия Повалий
Таисия Повалий будет судится с украинским народом / Instagram

Таисия Повалий, которая недавно анонсировала концерт в Киеве, отреагировала на заявление Дворца Украины, назвавшего концерт провокацией. 

Таисии Повалий не понравилось, что во Дворце Украины заявили, что ее реклама с выступлением во Дворце - попытка дискредитации. Об этом она поспешила написать в Instsgram.

"ЗА-ДОЛ-БА-ЛО сплошное ВРАНЬЁ вокруг моей персоны‼‼‼Отвечаю ещё раз❗В Крыму НЕ БЫЛА‼‼‼Крымчан с Днём России НЕ ПОЗДРАВЛЯЛА‼‼‼Подумайте, меня бы не впустили В УКРАИНУ, где Я ЖИВУ ВСЕ 5-ть ЛЕТ‼‼‼ На гастроли НЕ "УБЕГАЮ’’ а ВЫЕЗЖАЮ‼‼‼ПРОШУ ПРОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫДАВАТЬ В ЭФИР‼‼‼ НИ ОДИН ЗАКОН УКРАИНЫ Я НЕ НАРУШАЛА‼‼‼ И НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ МНЕ, ГРАЖДАНКЕ УКРАИНЫ, НАРОДНОЙ АРТИСТКЕ УКРАИНЫ, НЕЛЬЗЯ ПЕТЬ НА РОДИНЕ⁉⁉⁉Не хочется тратить драгоценное время НА СУДЫ ‼‼‼‼‼А ПРИДЁТСЯ ‼‼‼‼‼‼‼", - заявила певица.

Читайте такжеЭто провокация: "Украина" пытается откреститься от концерта Повалий

Ее слова вызваны интересом СМИ к Дворцу Украина, который должен был принять концерт Повалий в декабре 2019. У руководства пытались узнать, как и зачем они принимают певицу, которая поддерживала режим Януковича, ездила договариваться с россиянами в Госдуму после оккупации Крыма и части Донбасса, и готова сотрудничать с оккупантами.

Во Дворце Украина сначала все руководство резко ушло в отпуск, и никто не комментировал будущий концерт.

Однако, на этой неделе генеральный директор Дворца Украина Роман Недзельский заявил, что они не заключали пока никаких договоренностей о концерте Повалий, а реклама концерта во Дворце и продажа билетов онлайн - провокация и спланированная акция по дискредитации Дворца Украина.

Пользователи соцсетей уже раскритиковали Повалий за ее пафосность, и припомнили все, что она замалчивала 5 лет, а теперь решила возмутиться.

"А че так резко крик души появился, 5 лет молчала, вроде бы и не с Украины, а сейчас про Крым заговорила", "Тая- да ,прекрасный голос и достояние Украины! Пела себе и пела. Зачем было "переться" в политику? Номер один " Партии Регионов"", "Заявляете, что запрещают петь на родине? А что же Вы за 5 лет про родину то ни разу не вспомнили?", "и меня заставили петь в России", "а очнитесь!!! Таисия,, живет все эти годы на своей родине!!!", "Потому что последние пять лет вы в Украине почти не появлялись, жили в России. Принимали участие там во множестве концертов.", - пишут в комментариях.

Напомним, что Таисия Повалий была членом Партии Регинов, поддерживала политику Януковича, а в 2014 году уехала в Россию работать, но при этом сама утверждает, что все 5 лет провела в Украине.

Муж Повалий признал, что их позиция - что нет никакой войны, а проблемы на определенных территориях, которые не мешают гастролировать.

Муж Повалий озвучил ее позицию по оккупации Россией территории Украины:

Осенью 2014 года она ездила в Кремль, и приняла участие во встрече "За мир и стабильность" со спикером нижней палаты российского парламента. После этого, на нее было открыто дело.

  • Повалий в Госдуме Укринформ
  • Повалий в Госдуме Укринформ
  • Повалий в Госдуме Укринформ
  • Повалий в Госдуме Укринформ
  • Повалий в Госдуме Укринформ
  • Повалий в Госдуме скриншот
  • Повалий в Госдуме скриншот

А в сентябре 2015 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания народный артист Украины Ани Лорак, Таисии Повалий, Иосифа Кобзона и Николая Баскова. Замужем за Игорем Лихутой.

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